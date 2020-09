Man (19) doodgestoken op schoolplein in Groningen

GRONINGEN – Op het schoolplein van openbare basisschool De Vuurtoren aan De Vaargeul is afgelopen nacht een 19-jarige man uit Groningen doodgestoken.

Een voorbijganger vond de zwaargewonde man even na middernacht bij de speeltoestellen op het plein. Het slachtoffer werd nog door hulpdiensten gereanimeerd, maar overleed niet veel later aan zijn verwondingen. De politie is een grootschalig onderzoek gestart. Op het schoolplein wordt sporenonderzoek gedaan en de school blijft vandaag gesloten.

Foto: RDB Producties