Man (21) overleden na steekpartij in woning Damsport Groningen

GRONINGEN – Een 21-jarige man uit Groningen is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekpartij.

Rond 23.50 uur kreeg de politie een melding van een ernstig geweldsincident in een woning aan de Damsport. Zij zijn direct ter plaatse gegaan en troffen daar een zwaargewonde man aan. Hulpverlening is direct gestart maar mocht niet meer baten, het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 21-jarige man uit Groningen.

Verdachte aangehouden

Kort na de melding is er een 20-jarige man aangehouden in de buurt van de woning. De verdachte is overgebracht naar het bureau. Ook werd er in de omgeving een lang steekwapen gevonden, maar het is nog niet duidelijk of deze verband houdt met het incident.

Foto: RDB Producties