Man (27) gewond bij ernstig steekincident in Groningen

GRONINGEN – Een 27-jarige man uit Groningen raakte op zaterdag 3 september ernstig gewond bij een steekpartij aan de Asingastraat in Groningen.

Het incident gebeurde rond 21.50 uur. Hulpdiensten hebben het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en de politie startte gelijk een onderzoek. Zij onderzoekt wat de aanleiding voor het steekincident is geweest en doet sporenonderzoek, buurtonderzoek en kijkt of er camerabeelden zijn. De verdachte is nog niet aangehouden.

Foto: RDB Producties