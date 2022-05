Man neergestoken in Pluimerstraat in Groningen

GRONINGEN – In de Pluimerstraat in Groningen is woensdagavond een 27-jarige man neergestoken.

Het slachtoffer werd rond 23.30 uur door een passant aangetroffen, waarop deze direct het alarmnummer belde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben de hulpverlening meteen in gang gezet. Na wat medische handelingen is de man met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws