Man (73) komt om het leven bij auto-ongeluk in Slochteren

SLOCHTEREN – Dinsdagmiddag heeft er op de Hoofdweg in Slochteren een tragisch ongeval plaatsgevonden waarbij een 73-jarige man om het leven is gekomen.

De man uit de gemeente Midden-Groningen kwam in botsing met een auto en overleed ondanks de inzet van de hulpdiensten ter plekke. De Hoofdweg in Slochteren was enige tijd afgesloten terwijl er onderzoek gedaan werd.

Foto: Raymond Bos