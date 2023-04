Man aangehouden na het vernielen van woningen en auto’s

GRONINGEN – De politie heeft na een melding een verward persoon aangehouden in een woning aan de Martenstraat in Groningen.

Toen de politie aankwam in de woning werd het duidelijk dat de man vernielingen had gepleegd en spullen naar onder dienstvoertuigen van de politie, geparkeerde auto’s en woningen van buren had gegooid. De politie heeft de woning betreden en de situatie onder controle gebracht. De verwarde man is aangehouden en naar een veilige locatie gebracht. Er is geen informatie vrijgegeven over de identiteit van de persoon of zijn beweegredenen om dit te doen.

Foto: Raymons Bos