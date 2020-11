Man beroofd en met hamer geslagen in Kornoeljestraat

GRONINGEN – Een 37-jarige man uit Ten Boer is vanmiddag slachtoffer geworden van een gewelddadige diefstal in Groningen.

De diefstal vond vanmiddag rond 12.45 uur plaats aan de Kornoeljestraat. De man had via Marktplaats een afspraak gemaakt voor het kopen van een telefoon, maar vlakbij de afgesproken plek werd hij met een klauwhamer geslagen en beroofd. De politie heeft een Burgernetmelding uitgezet en is op zoek naar een donkere man tussen de 16 en 20 jaar.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws