Man ernstig gewond na steekpartij in Foxhol

FOXHOL – In een woning aan de K. Nieboerweg in Foxhol heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden. Zes mannen zijn aangehouden.

Het incident deed zich even na 21.00 uur voor. Het slachtoffer raakte hierbij ernstig gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft zes verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het steekincident. Wat er precies aan vooraf ging of wat de reden is geweest is vooralsnog onduidelijk.

