GRONINGEN – In de Nicolaas Beetsstraat in Groningen is rond 18.50 een steekincident geweest waarbij een persoon ernstig gewond is geraakt.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een andere persoon is aangehouden als verdachte. De politie is gestart met een onderzoek en heeft de omgeving tijdelijk afgezet.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws