Man gewond bij zelfmoordpoging Ebbingebrug

GRONINGEN – Bij een zelfmoordpoging op de Ebbingebrug in Groningen is vanochtend een man gewond geraakt.

Volgens stadsblog Sikkom zou de man bij de sprong van de brug ‘gespietst’ zijn door een hekwerk. Het blog plaatste een schokkende foto van de man bungelend aan de brug. Omstanders zouden hebben geprobeerd om hem te redden, maar de brandweer moest er aan te pas komen om hem te kunnen bevrijden. Ook een traumahelikopter was ter plaatse. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Denk je aan zelfmoord? Of maak je je zorgen om iemand met suïcidale gedachten? Neem contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via telefoonnummer 0900-0113 of de website 113.nl.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws