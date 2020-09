Man gewond na schietpartij in Groningen

GRONINGEN – Aan de Van Schendelstraat in Groningen heeft vanmiddag rond 17.45 uur een schietpartij plaatsgevonden. Eén persoon raakte gewond.

Het slachtoffer wist zich op een scooter naar het politiebureau aan de Rademarkt te bewegen. De politie heeft vervolgens een inval gedaan in een woning en trof daarbij onder andere een honkbalknuppel, twee samoerai zwaarden en een co2-balletjespistool aan. De wapens zijn in beslag en het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Voor zover bekend zijn er nog geen verdachten aangehouden.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws