Man in been gestoken tijdens steekpartij in Groningen

GRONINGEN – Aan de Radijsstraat in de stad Groningen heeft op donderdag 24 december een steekpartij plaatsgevonden.

Bij een ruzie in een woning bleek een man vermoedelijk in zijn bovenbeen te zijn gestoken. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over eventuele aanhoudingen is nog niks bekend.

Foto: RDB Producties