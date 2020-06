Man neergestoken aan Westersingel in Groningen

GRONINGEN – Afgelopen nacht is er een man neergestoken aan de Westersingel. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Meerdere eenheden gingen op basis van de signalementen op zoek naar de verdachten. In de nabije omgeving werden drie mannen aangetroffen die voldeden aan het signalement. Eén van hen bleek een mes bij zich te dragen. De drie mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau. Er werd meteen op locatie onderzoek gedaan.

De verdachten zullen worden verhoord en uit onderzoek zal moeten blijken wat hun betrokkenheid is geweest bij het incident. Heeft u iets van het incident gezien? Of heeft u waardevolle informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws