Man overleden en persoon zwaargewond bij ongeluk in Haren

HAREN – Bij een ongeluk aan de Rijksstraatweg in Haren is zondag een persoon overleden. Een tweede slachtoffer raakte zwaargewond.

Het gaat om een 20-jarige man uit Zuidlaren en een 19-jarige inwoner van Gasselte. Een traumaheli kwam ter plaatse en de Rijksstraatweg was enige tijd afgesloten in beide richtingen. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Volgens getuigen had het voertuig er flink de vaart in en zou het om en nabij 120 kilometer per uur hebben gereden.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties