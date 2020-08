Bij een zware mishandeling aan de J.A. De Bree-Meijerstraat in Hoogkerk is een man uit Groningen overleden. De mishandeling gebeurde afgelopen nacht rond 03.45 uur. Het slachtoffer is mogelijk met een mes gestoken en is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft drie verdachten uit Groningen aangehouden in de directe omgeving van het incident.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties