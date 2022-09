Man spietst arm op hek bij Drafbaan in Groningen

GRONINGEN – Hulpdiensten hebben zondag een man bevrijd die met zijn arm in een hekwerk was gespietst op de Drafbaan in het Stadspark.

Even na 18.00 uur kwam er een melding binnen dat een man zijn arm vastzat op de punten van het metalen hek. Door nog onbekende reden was de arm van de man vast komen te zitten. Hulpdiensten waren snel ter plekke en konden het slachtoffer uit zijn benarde situatie te bevrijden, waarop het deze is overgedragen aan de ambulancedienst. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De man is na stabilisatie door ambulancepersoneel met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: RDB Producties