Man staat met zwaarden in portiek van flat

GRONINGEN – De politie heeft woensdagochtend aan de Johan de Wittstraat een man aangehouden die met meerdere zwaarden in een portiek van een flat stond.

De politie is met een schild naar binnen gegaan en heeft de man overmeesterd en aangehouden. Bij de aanhouding zijn meerdere zwaarden aangetroffen. Ook troffen agenten in de woning van de man een mogelijk vuurwapen aan. Een woordvoerder van de politie kon niet melden of dit een echt vuurwapen was of een replica. Waarom de man met meerdere zwaarden in de deuropening stond, is niet bekend.

Foto: RDB Producties