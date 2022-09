Man uit Groningen aangehouden voor mishandeling

GRONINGEN – De politie heeft een 28-jarige man uit Groningen aangehouden vanwege een mishandeling van afgelopen maandagavond.

De man werd dinsdag rond 16.00 uur aangehouden aan de Wegalaan in de wijk Paddepoel. Hij zou afgelopen maandagavond een 32-jarige man uit Groningen ernstig hebben mishandeld en was mogelijk in het bezit van een vuurwapen. Een arrestatieteam werd opgeroepen en heeft de woning van de man binnengevallen. Daar troffen zij de 28-jarige verdachte aan en hebben hem vervolgens aangehouden en geblinddoekt naar het cellencomplex vervoerd.

Foto: RDB Producties