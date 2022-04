Man valt 10 meter naar beneden uit mast van boot in Groningen

GRONINGEN – Een persoon is afgelopen vrijdag gewond geraakt na een val van 10 meter uit de mast van een boot.

Het ongeval gebeurde bij een werf aan de Bornholmstraat in de stad Groningen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de man er aan toe is en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De recherche doet onderzoek.

Foto: RDB Producties