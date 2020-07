Meerdere personen onwel in woning Abel Tasmanplein

GRONINGEN – Meerdere personen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag onwel geworden door een vreemde lucht in een woning aan het Abel Tasmanplein.

De brandweer heeft meerdere metingen uit gevoerd, maar kon geen vreemde waardes meten. Drie bewoners zijn gecontroleerd in een ter plaatse gekomen ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van de vreemde lucht was mogelijk een defect in een droger.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties