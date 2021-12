Meeuw zit vast aan vishaak in vijver Oosterhamriklaan

GRONINGEN – Aan de Oosterhamriklaan in de stad Groningen hebben de dierenambulance en duikers van de brandweer donderdag een meeuw uit het water gehaald.

Buurtbewoners zagen het beestje al enkele dagen ronddrijven met een vishaak in zijn snavel. Ze belden hierop de dierenambulance. Ook de brandweer kwam ter plaatse met twee duikers. Nadat het diertje door de duikers uit het water was gehaald, is deze overgedragen aan de dierenambulance. Ze hebben de meeuw overgebracht naar de vogelopvang.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties