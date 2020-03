GRONINGEN – Een meisje is vanochtend bekneld geraakt in haar fiets. Vermoedelijke raakte ze ten val door de harde wind.

Bij de val kwam het meisje met haar been in het voorwiel terecht. Brandweer en ambulancedienst werden gealarmeerd door voorbijgangers. De Groninger Brandweer heeft het slachtoffer bevrijd waarna zij is overgedragen aan de ambulancedienst.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties