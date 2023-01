Meldingen van brand, vernieling en overlast tijdens jaarwisseling

GRONINGEN – In de afgelopen nieuwjaarsnacht zijn grootschalige ongeregeldheden uitgebleven. Dat neemt niet weg dat de politie en de brandweer ook dit jaar veel meldingen ontving over branden, vernielingen, ongevallen en overlast.

Tijdens de nacht en in de voorbereiding daarop werd intensief samengewerkt door de politie met burgemeesters, gemeenten, brandweer, de ambulancedienst en de veiligheidsregio. De politie verrichtte tijdens de jaarwisseling vijf aanhoudingen in de provincie Groningen voor belediging, openbare dronkenschap en eenvoudige mishandeling.

Militaire Eenheid ingezet

In Groningen werd rond 02.30 uur de Militaire Eenheid (ME) kortstondig ingezet aan de Voermanstraat. Het was hier al enige tijd onrustig met meerdere straatbrandjes en jeugd die zich vervelend gedroeg. De inzet vond plaats om een veilige werksituatie te maken voor de hulpverleningsdiensten. Bij de ME-inzet werd een 43-jarige man uit Groningen aangehouden. Na de inzet was het rustig en konden de brandjes worden geblust.

Rond 03.00 uur moest de ME ook optreden op de hoek van de Jadestraat en de Barnsteenstraat Groningen. Ook hier was het onrustig en er was er brand op straat. De inzet vond plaats om de orde te herstellen en een veilige werkplek te creëren voor de hulpverleners. Ook hier was het na de inzet rustig en kon de brand worden geblust.

Mishandeling

Op het Jozef Israëlplein was een politieagent kort voor 00.00 uur poolshoogte aan het nemen bij een kleine brand. Op dat moment raakte hij gewond door vuurwerk. De politieagent is naar de dokterspost gebracht. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor het vuurwerk en of er sprake is van opzet. Omstreeks 01.45 uur was de brand op het Jozef Israëlplein geblust onder begeleiding van de politie.

