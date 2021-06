Minderjarige jongen doodgestoken bij supermarkt in Groningen

GRONINGEN – Bij een supermarkt aan de Zuiderweg in Hoogkerk is vanmiddag een minderjarige jongen neergestoken met een mes. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De steekpartij gebeurde rond 14.50 uur bij de ingang van de Albert Heijn. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. Kort na het incident heeft de politie een verdachte kunnen aanhouden op het Hoendiep. De reden van de steekpartij is nog onduidelijk.

