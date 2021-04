GRONINGEN – Bij de oversteekplaats aan het Hoendiep zijn vanmiddag een motorrijder en snorscooter met elkaar in botsing gekomen.

De motorrijder en de bestuurder van de scooter kwamen vermoedelijk door een inschattingsfout met elkaar in botsing. De motorrijder kwam hard ten val en is ter plekke behandeld. Hij is vervolgens door de politie naar huis gebracht. De bestuurder van de snorscooter raakte niet gewond.

Foto: RDB Producties