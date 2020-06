Motorrijder gewond na botsing op Borgweg in Groningen

GRONINGEN – Bij een ongeval op de Borgweg in Groningen is gisteren rond 14.00 uur een motorrijder gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising met de Woldweg. Een auto en een motor stonden voor het verkeerslicht te wachten toen een andere motorrijder er van achteren bovenop botste. De motorrijder had tijdens een noodremming vermoedelijk alleen de voorrem ingeknepen waardoor deze over de kop sloeg. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties