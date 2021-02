Motorrijder vlucht voor politie, crasht en raakt gewond

GRONINGEN – Op Het Want in Groningen is vanmiddag rond 14.00 uur een motorrijder gewond geraakt nadat hij op de vlucht sloeg voor de politie.

De politie kreeg aanvankelijk een melding binnen over een motorrijder met een buitenlands kenteken die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Toen de motorrijder tot stoppen werd gemaand ging deze er snel vandoor. Na een korte achtervolging raakte de politie de motorrijder kwijt, maar hij werd even later gewond op Het Want gevonden.

Proces verbaal

De motorrijder bleek tegen twee voertuigen te zijn gebotst waarbij hij hard ten val was gekomen. De man is naar het ziekenhuis vervoerd en heeft een proces verbaal aangetekend gekregen voor onder andere het rijden zonder rijbewijs, rijden zonder geldig kenteken, het vertonen van gevaarlijk rijgedrag en voor het rijden zonder helm.

Foto: RDB Producties