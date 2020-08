Bij een steekpartij in Groningen is gisteren een tiener gewond geraakt. De jongen zou nog geen 14 jaar oud zijn. Het incident vond rond 21.30 uur plaats in Park Groenestein in de wijk Helpman. Het slachtoffer zocht hulp bij buurtbewoners die de hulpdiensten alarmeerden. Op de Haydnlaan heeft de politie even later de mogelijke verdachte (foto) aangehouden.

Foto: Raymond Bos/GroningsNieuws