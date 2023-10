Noorderplantsoen uren afgesloten door recherche onderzoek 

GRONINGEN – In de ochtend van zaterdag 28 oktober heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden in het Noorderplantsoen in Groningen.

De politie reageerde op een melding van een mogelijke verdachte situatie aan de Leliesingel, ontvangen rond 6 uur ‘s ochtends. Bij aankomst op de locatie werd er niemand aangetroffen, wat leidde tot de beslissing om grondig onderzoek te verrichten in het aangewezen gebied. De omgeving rondom de Leliesingel werd afgezet en rechercheurs waren ter plaatse om eventuele sporen veilig te stellen.

‘Potentieel verdachte situatie’

Tessel Horsman, de woordvoerster van de politie, verklaarde dat er sprake was van een ‘potentieel verdachte situatie’. De politie doet een beroep op het publiek om eventuele aanvullende informatie te verstrekken via het telefoonnummer 0900 88 44. Dit wordt gedaan in de hoop meer helderheid te verkrijgen over de gebeurtenissen. Na enige tijd van onderzoek en sporenveiligstelling werd het Noorderplantsoen rond 11.30 uur weer vrijgegeven door de politie.

Foto: Raymond Bos/NoorderlijkFotobureau.nl