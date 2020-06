Omstanders proberen kind van verdrinking te redden bij Kardinge

Groningen – Bij de Kardingerplas is vanavond een kindje verdronken. Omstanders hebben het kind uit het water gehaald en gereanimeerd.

De hulpdiensten rukten rond 18.45 uur massaal uit bij de melding van verdrinking bij het Zilvermeer. Bij aankomst namen zij de reanimatie van de omstanders over, maar na enige tijd reanimeren is het kind met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgevangen. Het is onbekend hoe het met het slachtoffertje gaat.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws