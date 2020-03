Ook tweede slachtoffer ongeluk Haren overleden

HAREN – Ook het tweede slachtoffer van het ongeluk aan de Rijksstraatweg in Haren is overleden. Dat meldt RTV Noord.

Volgens de nieuwszender overleed de 19-jarige man uit Gasselte in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Eerder werd al bekend dat ook het andere slachtoffer, een 20-jarige man uit Zuidlaren, ter plekke was overleden. Het ongeluk vond gisteravond plaats en was zo heftig dat de auto daarbij in twee stukken brak.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties