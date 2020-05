Opnieuw auto in brand gestoken in Beijum

BEIJUM – Aan de Jensemaheerd is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een auto in de brand gestoken. Dit gebeurde rond 04.35 uur.

De brand is geblust en de auto is inmiddels afgesleept. De gemeente gaat de parkeerplaats reinigen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Het aantal autobranden in Groningen zit de laatste jaren in een stijgende lijn. In Beijum zijn er in het afgelopen jaar verschillende auto’s in vlammen opgegaan.

Foto: Politie Groningen