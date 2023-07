Overleden persoon aangetroffen in auto aan Friesestraatweg

GRONINGEN – Op een parkeerterrein van een bedrijfsverzamelcomplex aan de Friesestraatweg nabij de wijk Vinkhuizen is donderdag eind van de middag een overleden persoon aangetroffen in een auto.

Medewerkers van het bedrijfsverzamelcomplex ontdekte het slachtoffer en belde de hulpdiensten. De hulpdiensten rukten hierop groots uit. Bij aankomst van de hulpdiensten werd al snel duidelijk dat medische hulp niet meer mocht baten en het slachtoffer daadwerkelijk al was overleden.

Agenten hebben hierop het voertuig bedekt met reddingsdekens in afwachting van een calamiteiten-tent van de brandweer. Nadat door de brandweer de calamiteiten-tent was geplaatst konden forensisch rechercheurs sporenonderzoek naar de toedracht van het overlijden van het slachtoffer. Hierover is op dit moment nog niets bekend.

Foto: Raymond Bos