Overleden persoon aangetroffen in water Loppersum

LOPPERSUM – In het water aan de Lagestraat in Loppersum is maandagochtend het overleden lichaam van een persoon gevonden.

Het lichaam werd rond 09.15 uur ontdekt door een passant. Deze belde meteen de hulpdiensten. Aangekomen troffen zij inderdaad een overleden persoon aan. Naast het overleden slachtoffer werd een fiets gevonden. Na langdurig onderzoek kwam de politie tot de conclusie dat het slachtoffer middels een ongeval, al dan niet per ongeluk zelf, in het water is terecht gekomen.

Foto: RDB Producties