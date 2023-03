Overleden persoon aangetroffen in woning in Leek

LEEK – In een woning aan De Dam in Leek is dinsdag een overleden persoon aangetroffen.

De politie kwam ter plekke na aanleiding van een melding. Bij aankomst van de politie troffen agenten een overleden persoon aan. De omgeving van de woning werd afgezet met linten. Ook een speciale unit van de recherche kwam ter plekke. Daarnaast werd er ook een buurtonderzoek gehouden. Een woordvoerster van de politie geeft aan niet te veel informatie vrij te kunnen geven vanwege het lopende onderzoek, maar geeft wel aan dat alle scenario’s worden onderzocht.

Foto: Raymond Bos