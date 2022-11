Overval nachtwinkel Damsterdiep; politie houdt verdachte aan

GRONINGEN – Een nachtwinkel aan het Damsterdiep is dinsdag overvallen. Een medewerker werd bedreigd, maar niemand raakte gewond.

De winkel werd dinsdagnacht rond 02.00 uur overvallen. De overvaller bedreigde het aanwezige winkelpersoneel met een onbekend wapen en ging er daarna vandoor. De politie kwam met spoed ter plaatse en ging meteen op zoek naar de dader. Bij deze zoektocht is de vermoedelijke dader aangetroffen en door de politie aangehouden. Het is niet bekend of er buit is gemaakt. De politie doet onderzoek.

Foto: Raymond Bos