GRONINGEN – Bij een woningoverval aan de Hora Siccamasingel in Groningen is gisteravond rond 20.40 uur een oude man overvallen.

De politie was met een speurhond ter plaatse en deed sporenonderzoek. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er iets is buitgemaakt.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws