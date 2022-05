Paarden komen om het leven bij stalbrand in Hoogkerk

HOOGKERK – Bij een stalbrand aan de Kerkstraat in Hoogkerk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere paarden om het leven gekomen.

De brand werd rond 00.00 uur ontdekt door een voorbijganger die de hulpdiensten alarmeerde. De brandweer kon voor de paarden in de stal helaas niks meer betekenen. De stal brandde volledig uit en meerdere paarden kwamen om het leven. Wel kon overslag naar naastgelegen panden worden voorkomen. Bij de brand kwam asbest vrij dat later door een gespecialiseerd bedrijf is opgeruimd.

Foto: RDB Producties