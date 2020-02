Partyboerderij ’t Hof van Scharmer afgebrand

SCHARMER – Er woedde vandaag een grote brand bij Partyboerderij ’t Hof van Scharmer. Het bedrijfsgedeelte is helemaal afgebrand.

Een uitslaande brand heeft een groot deel van de boerderij in de as gelegd. De brandweer zette in op het behoud van het woonhuis aan de voorzijde. Dat is gelukt. Het woonhuis bleef gespaard, maar heeft wel behoorlijke rook- en waterschade opgelopen. Er zijn geen gewonden gevallen en een hondje kon uit de boerderij worden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties