Patiënt GGZ-instelling Zuidlaren dood in kamer aangetroffen

ZUIDLAREN – De politie heeft donderdagavond een bewoner van een GGZ-instelling in Zuidlaren dood in zijn kamer aangetroffen.

Volgens RTV Drenthe verbleef het slachtoffer op de locatie De Es, een afdeling waar mensen met psychiatrische problemen geholpen worden bij een terugkeer naar eigen woonruimte. De verdachte is een medebewoner. Hij is meegenomen naar het politiebureau en er is direct een nader onderzoek gestart.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties