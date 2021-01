Persoon beroofd van e-bike bij Kardinge; verdachte aangehouden

GRONINGEN – In de buurt van Kardinge is vrijdagavond een persoon beroofd van een elektrische fiets. Een man is kort daarop aangehouden.

De dief had de e-bike afhandig gemaakt ter hoogte van de sportvelden en ging er na zijn daad op de fiets vandoor. Het slachtoffer belde direct 112 en hierdoor kon de politie gelijk in touw komen. Ook werd Burgernet ingezet om uit te kijken naar de verdachte. Deze werd aangehouden op de Korreweg ter hoogte van de Gerrit Krolbrug.

Foto: RDB Producties