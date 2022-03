Persoon ernstig gewond na steekpartij in Bedum

BEDUM – Bij een steekincident in Bedum is donderdagavond een persoon ernstig gewond geraakt.

Het steekincident vond rond 22.00 uur plaats aan de Wroetende Mol. Politie, ambulances en een traumahelikopter rukten met spoed uit. Ter plekke hebben hulpverleners zich ontfermd over het ernstig gewonde slachtoffer, waarna deze met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. De dader van het steekincident is mogelijk een jongen van 18. Hij is na een korte klopjacht aangehouden nabij het Boterdiep in de stad Groningen.

Foto: RDB Producties