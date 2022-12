Persoon gewond bij brand in zorginstelling Hereweg in Groningen

GRONINGEN – Bij zorginstelling Lentis aan de Hereweg in Groningen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een korte maar felle brand gewoed. Daarbij raakte een persoon ernstig gewond.

Rond de klok van 03.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van de brand. Na ongeveer een kwartier was de brand onder controle. Bij de brand raakte een persoon ernstig gewond. Het slachtoffer is ter plekke gestabiliseerd door ambulancepersoneel en het personeel van het mobiel medisch team (MMT), waarna deze met spoed is overgebracht naar het brandwondencentrum in Groningen. Wat er exact in brand heeft gestaan is niet bekend.

Foto: Raymond Bos