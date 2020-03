Persoon gewond bij frontale botsing op Rijksweg in Groningen

GRONINGEN – Aan de Rijksweg in Groningen is vanavond een ongeluk gebeurd tussen twee auto’s. Hierbij raakte één persoon gewond.

Het ongeval gebeurde in het begin van de avond. Het gaat om een frontale botsing waarbij twee auto’s betrokken zijn. Een van de auto’s kwam tot stilstand in een voortuin, de andere langs het kanaal. Er is nog niets bekend over de verwondingen van de slachtoffer. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er wordt onderzocht hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties