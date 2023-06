Persoon gewond bij schietpartij in Hoogkerk

HOOGKERK – Aan Arteveldestraat in Hoogkerk heeft vanavond rond 19.15 uur een schietpartij plaatsgevonden. Hierbij raakte een persoon gewond.

Het slachtoffer is er plekke gestabiliseerd door medewerkers van de ambulancedienst, waarna deze is overgebracht naar het UMCG. Ook in een geparkeerde auto is een kogelkat aangetroffen. De politie heeft de straat afgezet en is nog op zoek naar de twee verdachten. Van hen ontbreekt ieder spoor. Over het motief van de schietpartij is nog niets bekend.

De politie is op zoek naar twee mannen die er op een scooter vandoor zijn gegaan. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u informatie dat ons onderzoek kan helpen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan op 0800-7000 — Politie Groningen (@POL_Groningen) June 20, 2023

Foto: Christiaan Kramer/NoordelijkFotobureau.nl