Persoon gewond bij schietpartij in Vinkhuizen

GRONINGEN – Bij een vermoedelijke schietpartij aan de Zandsteenlaan in de stadswijk Vinkhuizen is vanmiddag een persoon gewond geraakt.

De politie kreeg in het begin van de middag een melding binnen van een mogelijke schietpartij aan de Zandsteenlaan. Al vrij snel werden er drie verdachten aangehouden. Later op de middag zijn er nogmaals drie personen aangehouden, waaronder een gewond persoon. Hij is behandeld in het ziekenhuis en vervolgens overgebracht naar het politiebureau.

Foto: RDB Producties