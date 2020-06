Persoon gewond bij woningoverval aan Papengang in Stad

GRONINGEN – Bij een woningoverval aan de Papengang in de stad Groningen is vannacht een persoon gewond geraakt.

De woning werd rond middernacht overvallen door drie mannen. Eén van hen had vermoedelijk een mes bij zich. Ten tijde van de overval waren er twee aanwezigen in het pand. Zij werden door de mannen belaagd en bedreigd waarbij één persoon gewond raakte. Het slachtoffer is ter plekje door ambulancemedewerkers verzorgd en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Van de daders is nog niets bekend.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws