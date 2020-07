Persoon neergestoken aan Mauritsstraat in Groningen

GRONINGEN – Bij een steekincident aan de Mauritsstraat in Groningen is gisteravond een persoon neergestoken.

Het slachtoffer werd rond 21.45 uur gewond aangetroffen op straat. Een voorbijganger verleende eerste hulp in afwachting van een ambulance. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Voor zover bekend is er nog geen verdachte aangehouden.

Foto: Raymond Bos/RDB Productions