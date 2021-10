Persoon op straat neergeschoten in Selwerd

GRONINGEN – In de Groninger wijk Selwerd is woensdagavond iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De schietpartij vond rond 19.30 uur plaats aan de Populierenlaan. Ter plaatse gekomen troffen agenten het gewonde slachtoffer op straat aan. Deze is ter plekke gestabiliseerd en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft ter plekke sporenonderzoek gedaan en gesproken met getuigen.

Signalement dader

Via Burgernet laat de politie weten op zoek te zijn naar een man van ongeveer 1.80 meter lang met opgeschoren haar en een donkere huidskleur. Mensen die informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Foto: RDB Producties