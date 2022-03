Politie houdt 23-jarige man aan vanwege mogelijke bedreiging

GRONINGEN – Agenten in kogelwerende vesten hebben maandagmiddag een 23-jarige man in Groningen aangehouden op verdenking van bedreiging.

De meldkamer kreeg een melding binnen van een bedreigende situatie aan de Ossehoederstraat, waarbij vermoedelijk een vuurwapen was gezien. Op zoek naar de verdachte doorzochten agenten in kogelwerende vesten omliggende tuinen, parkeergarages en het wegennet. Uiteindelijk is een 23-jarige man aangehouden. Het is niet bekend of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen.

Foto: RDB Producties